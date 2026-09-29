Парламент признал полномочия Кетеван Хуродзе в качестве члена парламента

29.09.2026 15:08





Парламент Грузии признал полномочия Кетеван Хуродзе в качестве депутата парламента, заменившей выбывшего члена парламента Майю Битадзе. Решение поддержали 79 депутатов.



Соответствующий проект постановления на пленарном заседании представил председатель Комитета по процедурным вопросам Давид Матикшвили.



Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили поздравил Кетеван Хуродзе с признанием ее депутатских полномочий и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.



Майя Битадзе указом премьер-министра Грузии была назначена министром культуры, в связи с чем ее депутатские полномочия были прекращены.







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