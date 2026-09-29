Гегелия: Подсветка фрески царицы Кетеван на здании посольства Ирана это манипулирование и провоцирование грузинского национального сантимента

29.09.2026 20:59





Подсветка им [послом Ирана] фрески царицы Кетеван на здании посольства является манипулированием и провоцированием грузинского национального сантимента - «Грузинская мечта» превратила страну в огород Бидзины, которую, к сожалению, все воспринимают как ту, с которой можно не считаться, - заявил внешнеполитический секретарь «Лело - Сильная Грузия» Григол Гегелия, комментируя заявление посла Ирана.



«Очень печально и тревожно продолжение этой тенденции, когда посол Ирана уже во второй раз играет на грузинских национальных сантиментах и, я бы сказал, провоцирует темы и вопросы, которые несут высокую сенситивность. Мы помним угрозы, когда он говорил о близости ракет, а теперь память святой царицы Кетеван.



Подсвечивание им фрески царицы Кетеван на здании посольства в то время, когда эта историческая фигура не ассоциируется с проиранскими сантиментами, действительно не является хорошим примером дружественных и конструктивных отношений между Ираном и Грузией. Соответственно, манипулирование такой темой является провокацированием грузинского национального сантимента, и мне очень печально, что посол делает это как минимум во второй раз. Всё это является явным проявлением того, что "Грузинская мечта" превратила страну в огород Бидзины, на которую, к сожалению, все смотрят как на ту, которую можно ни во что не ставить. Это реальность и результат понижения грузинского суверенитета и ослабления международных позиций нашей страны, когда каждый второй сосед позволяет себе разговаривать с нами в таком тоне и таким языком, и прибегать к эмоциональным манипуляциям на темы, которые являются для нас важными национальными вопросами», - заявил Гегелия.



Для справки, посол Ирана в Грузии распространяет заявление, в котором говорится, что в ближайшее время он поделится с читателями результатами проведённого им предварительного исследования, которое касается «как царицы Кетеван, так и документов и исторических источников, хранящихся в Иране и Грузии».



«Изображение царицы Кетеван на фасаде посольства Ирана в Тбилиси.



Этим вечером фасад посольства Исламской Республики Иран в Тбилиси осветился прекрасным и святым изображением царицы Кетеван.



Для меня это изображение связано не только с памятью об исторической личности; оно является символом исторической памяти, о которой до сих пор существует немало различных историй.



Вскоре я поделюсь с читателями этой страницы результатами проведённого мной предварительного исследования, которое касается как царицы Кетеван, так и документов и исторических источников, хранящихся в Иране и Грузии.



Представленный материал не будет ни официальной версией, ни претензией на то, что я говорю последнее слово о Кетеван; это будет личный взгляд и оценка историка на данном этапе исследования.



Естественно, в будущем эту оценку необходимо будет дополнить, проанализировать, критически пересмотреть или исправить на основе дополнительных источников и совместных исследований грузинских и иранских исследователей.



Возможно, переосмысление подобных историй может стать не столько возвращением в прошлое, сколько возможностью лучше и глубже узнать друг друга сегодня», -пишет посол.





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