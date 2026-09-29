Ираклий Гарибашвили распространяет очередное заявление

29.09.2026 21:00





Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили опубликовал очередное заявление в социальных сетях.



Он вспоминает, что на момент его возвращения на пост премьер-министра в стране был острый политический кризис, пандемия COVID-19, экономический спад и дефицит бюджета.



«Сразу после назначения на пост премьер-министра в кратчайшие сроки мы восстановили равновесие, укрепили команду, стабилизировали ситуацию. Вместе с командой мы предприняли смелые, действенные, эффективные и на тот момент рискованные шаги: открыли страну, завезли три вида вакцин, отказались от COVID-диктатуры и объявили нашему народу о полной свободе в вопросе вакцинации.



Параллельно мы открыли закрытую экономику, дали сильный импульс бизнесу и экономическому развитию. В условиях COVID начали реализовывать по всей стране новые инициативы, крупные инфраструктурные проекты, программу обновления регионов и развернули работы во всех муниципалитетах», — пишет Гарибашвили, перечисляя социальные программы, запущенные во время его премьерства, благодаря которым, по его словам, уровень безработицы и бедности снизился до исторического минимума.



«С первых же дней после начала российско-украинской войны, несмотря на чрезвычайно сильное давление и прессинг, мы твёрдо и бескомпромиссно защищали национальные интересы нашей страны, избежали дестабилизации и реальной угрозы войны. Параллельно с быстрым развитием внутри страны мы проводили активную внешнюю политику.



За три года мы осуществили 25 зарубежных визитов. Мы подали заявку на вступление в Европейский союз. Заключили новые стратегические соглашения и договоры о свободной торговле. Я совершил успешные визиты в Китай, Брюссель, европейские столицы, Америку, страны Ближнего Востока и Персидского залива, Израиль и Иорданию (с благословения Святейшего Патриарха Илии II, спустя триста лет Грузия вернулась на Святую землю)», — пишет Гарибашвили.



«И наконец: Не склонив головы ни перед кем — ни внутри страны, ни за её пределами, исключительно благодаря бескомпромиссной защите национальных интересов нашей страны и совместным усилиям нашей команды — в декабре 2023 года мы получили статус кандидата на вступление в Европейский союз. Благодаря достигнутым результатам и, что самое главное, демократическим методам мы политически обнулили всю радикальную оппозицию, не оставив никому ни аргументов, ни возможности для дальнейших разговоров. В январе 2024 года рейтинг одобрения деятельности моего правительства составлял 60%, как и рейтинг партии.



С этими результатами я покинул пост премьер-министра в конце января 2024 года.



С тех пор прошло почти три года, и я хочу спросить народ: положение в стране улучшилось или ухудшилось — с точки зрения внутренней или внешней политики?!» — пишет Ираклий Гарибашвили.





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