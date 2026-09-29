Бочоришвили: На встрече с министром иностранных дел Канады мы обсудили отношения между нашими странами

29.09.2026 21:00





По словам министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили, на встрече с её канадской коллегой Анитой Ананд обсуждались отношения между двумя странами, общие вызовы и вопросы сотрудничества.



«Прежде всего, мы находимся в Канаде, и нельзя было упускать эту возможность. Между нашими странами нечасто происходят двусторонние визиты на высоком уровне, поэтому это была хорошая возможность. У меня состоялась встреча с министром иностранных дел. Мы поговорили об отношениях между нашими странами, общих вызовах, общих взглядах, о том, как мы видим глобальную ситуацию и в каких сферах можем сотрудничать.



Мы являемся членами международных организаций, в том числе ОБСЕ. Грузия выдвинула свою кандидатуру на председательство в ОБСЕ в 2027 году. С этой точки зрения, конечно, важна поддержка Канады. В целом решения принимаются консенсусом, поэтому для нас важна поддержка со стороны всех стран-участниц», — заявила Мака Бочоришвили.



По словам Маки Бочоришвили, на встрече также обсуждались общие взгляды и общие интересы, связанные с Европейским союзом.



«Вы знаете, каким партнёром является Европейский союз для Грузии. Это важный партнёр, и мы являемся ассоциированной с ЕС страной. Конечно, нас также интересуют отношения между Канадой и Европейским союзом и то, как будет развиваться это партнёрство. Мы говорили и об этих вопросах, об общих взглядах и общих интересах», — отметила Мака Бочоришвили.





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