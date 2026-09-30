Мид Польши наградил Мзию Амаглобели Премией солидарности имени Леха Валенсы

30.09.2026 22:36





30 сентября Министерство иностранных дел Польши наградило основателя «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзию Амаглобели Премией солидарности имени Леха Валенсы. Об этом сообщает издание «Батумелеби».



По их информации, церемония награждения состоялась в Варшаве. На церемонии присутствовал вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. На церемонии награждения также присутствовал сам Лех Валенса.



Согласно той же информации, премию Мзии Амаглобели министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский вручил представительнице «Батумелеби» Ирме Димитрадзе.



«Премия солидарности» известного польского политика, лауреата Нобелевской премии Леха Валенсы вручается лицам или организациям, которые вносят особый вклад в продвижение и защиту демократии и гражданских свобод и действуют в духе международной солидарности для укрепления демократии и свободы в мире.





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