Фонду Конрада Аденауэра пришлось закрыть офис в Тбилиси

02.10.2026 11:15





Фонд Конрада Аденауэра закрыл свой офис в Тбилиси 30 сентября 2026 года, и, как отмечается в заявлении, это решение не было добровольным.



«Закрытие нашего зарубежного офиса в Тбилиси является прямым следствием политических и правовых рамок, созданных правительством Грузии, в условиях которых Фонд Конрада Аденауэра больше не может на месте выполнять свою основную миссию.



28 июля 2026 года правительство Грузии отклонило заявки Фонда Конрада Аденауэра на финансирование проектов, представленные в рамках нового закона «О грантах». Фонд заявляет, что интенсивные усилия, в том числе со стороны правительства Федеративной Республики Германии, направленные на создание возможности для продолжения деятельности в рамках новых условий, не увенчались успехом.



Одобрение проектов представлялось возможным только в том случае, если они больше не соответствовали бы политическому характеру и миссии фонда.



Для Фонда Конрада Аденауэра простое физическое присутствие в Грузии без возможности выполнять свою основную миссию не является жизнеспособной альтернативой. Соответственно, закрытие офиса является неизбежным следствием ограничений, введённых правительством Грузии в отношении нашей деятельности», — говорится в заявлении.



Согласно заявлению, фонд по-прежнему сохраняет приверженность Грузии и своим многолетним партнёрам.



«Фонд Конрада Аденауэра (KAS) с 2003 года работает в Грузии в целях содействия развитию демократии, верховенства закона, парламентской деятельности и утверждению европейских ценностей. Деятельность фонда финансируется за счёт грантов Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ), Федерального министерства иностранных дел Германии (AA) и Евросоюза.



Более двух десятилетий фонд поддерживал региональное сотрудничество на Южном Кавказе, демократические институты и институты, основанные на верховенстве закона, процесс преодоления прошлого, межрелигиозный диалог, германо-грузинские отношения и интеграцию Грузии в Европейский союз. Посредством программ и стипендий для молодых исследователей фонд также поддерживал поколения молодых грузин. Вместе с партнёрами из политической, академической и гражданской сфер фонд поддерживал усилия страны на пути европейских реформ и модернизации.



Фонд по-прежнему сохраняет приверженность Грузии и своим многолетним партнёрам. Он сохраняет регистрацию в стране в качестве юридического лица, чтобы иметь возможность вернуться в случае изменения политической ситуации», — говорится в заявлении.







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