Грузия сыграет очереной матч в Лиге наций против Венгрии

02.10.2026 10:44





Сборная Грузии в третьем туре Лиги наций УЕФА встретится со сборной Венгрии на будапештской «Пушкаш Арене». Начало матча в 22:45.



1 октября национальная сборная провела предматчевую тренировку на стадионе «Пушкаш Арена», который примет игру. После двух туров в группе 2 дивизиона B Лиги наций Грузия и Венгрия с одним очком делят третье-четвёртое места, а у Северной Ирландии и Украины по 4 очка.



До этого сборные Грузии и Венгрии встречались между собой дважды — оба матча состоялись в 2001 году в рамках отборочного этапа чемпионата мира.



6 июня в Будапеште Венгрия одержала победу со счётом 4:1, а 1 сентября в Тбилиси сборная Грузии выиграла со счётом 3:1. Голы забили Шота Арвеладзе, Гоча Джамараули и Александр Иашвили.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





