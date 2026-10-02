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Грузия сыграет очереной матч в Лиге наций против Венгрии
02.10.2026 10:44
Сборная Грузии в третьем туре Лиги наций УЕФА встретится со сборной Венгрии на будапештской «Пушкаш Арене». Начало матча в 22:45.
1 октября национальная сборная провела предматчевую тренировку на стадионе «Пушкаш Арена», который примет игру. После двух туров в группе 2 дивизиона B Лиги наций Грузия и Венгрия с одним очком делят третье-четвёртое места, а у Северной Ирландии и Украины по 4 очка.
До этого сборные Грузии и Венгрии встречались между собой дважды — оба матча состоялись в 2001 году в рамках отборочного этапа чемпионата мира.
6 июня в Будапеште Венгрия одержала победу со счётом 4:1, а 1 сентября в Тбилиси сборная Грузии выиграла со счётом 3:1. Голы забили Шота Арвеладзе, Гоча Джамараули и Александр Иашвили.
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