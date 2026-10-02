Министр здравоохранения разъяснил причины увольнения врача Батумской республиканской больницы Джумбера Болквадзе

02.10.2026 11:47





К сожалению, имело место большое недоразумение, которое возникло импульсивно — Врач отказывался оказывать пациенту необходимую медицинскую помощь, что абсолютно недопустимо со стороны любого врача - Мы всегда будем этому противостоять, — заявил в беседе с журналистами министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе, комментируя события вокруг руководителя отделения экстренной медицины Батумской республиканской больницы Джумбера Болквадзе.



По его словам, утверждение о том, что причиной отказа в приеме пациента якобы было отсутствие свободных мест, является абсолютной ложью, поскольку, по утверждению Сарджвеладзе, в тот момент в больнице было достаточно мест как в отделении экстренной помощи, так и в реанимационном отделении.



«Что касается Батуми, к сожалению, имело место большое недоразумение, которое возникло импульсивно. Ситуация такова: в начале июня 85-летней женщине, прооперированной в Батумской республиканской больнице, потребовалось устранение послеоперационного осложнения. Служба скорой медицинской помощи связалась с клиникой, однако конкретное должностное лицо Батумской республиканской больницы отказалось принять пациента, не указав причину. Совершенно неважно, как именно он это оформил — главное, что врач отказывался оказывать пациенту необходимую медицинскую помощь, что абсолютно недопустимо со стороны любого врача. Мы всегда будем этому противостоять. Поэтому господину Джумберу было понятно, что ему придется нести за это ответственность. Утверждение о том, что причиной якобы было отсутствие мест, является абсолютной ложью. В тот момент в больнице было достаточно мест как в отделении экстренной помощи, так и в реанимационном отделении. Доказательством этого является и то, что после того, как практически мне и нескольким руководителям пришлось лично вмешаться, принять пациента в той же клинике стало возможно. Это потребовало очень больших усилий, поскольку один конкретный человек абсолютно безосновательно отказывался принимать пациента.



Это нарушение, которое обязательно требует правового реагирования. После этого господин Джумбер, хотя от него никто этого не требовал, сам принял решение уйти. Он заявил, что намеревался уйти с работы в конце сентября. Для меня такое развитие событий было неожиданным. На фоне всего этого нет оснований для ажиотажа, и, откровенно говоря, он сам поставил себя в неловкое положение. Вчера вечером я встретился с руководством учреждения. Когда я документально предоставил им информацию обо всех обстоятельствах, им также многое стало понятно.



Поэтому, прежде чем говорить о бурях, все должны хорошо понимать, с чем мы имеем дело. Это категорически неприемлемое событие, которое требует правового реагирования. Правовое реагирование обязательно будет, независимо от того, хочет этого кто-либо или нет, какую форму он выбирает для своей защиты и так далее», — заявил Михаил Сарджвеладзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





