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Кавелашвили: На протяжении веков Грузия прочно стояла на пороге христианской Европы
02.10.2026 11:49
»В этом году Грузия отмечает 1700-летие со дня провозглашения христианства государственной религией. Семнадцать веков назад наш духовный выбор во многом определил облик грузинского народа, его культуру и исторический путь», — заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили на открытии конференции «Основы европейской цивилизации и 1700 лет христианства в Грузии».
Как отметил президент, на протяжении веков Грузия твёрдо стояла на страже христианской Европы.
«Грузия — страна, которая на протяжении столетий была не только физическим мостом между Востоком и Западом, но и сама являлась живым примером культурного многообразия и гармоничного единства различных народов.
Несмотря на то, что наша история — это летопись постоянной борьбы с завоевателями и имперскими амбициями, на нашей земле с древних времён мирно сосуществовали люди разных вероисповеданий, языков и традиций, формируя единый национальный организм.
Мы вправе гордиться тем, что в Грузии никогда не происходило разделения и преследования по этническому или религиозному признаку. Неоспоримым свидетельством этого является мирное сосуществование на протяжении веков в нашей столице храмов различных конфессий, расположенных бок о бок. Грузинский народ всегда был открыт для мировых культур, но никогда не утрачивал собственной национальной и духовной самодостаточности.
Когда мы говорим об истоках европейской цивилизации и вспоминаем эллинскую философию или римское право, нам следует также ценить наследие наших предков — начиная с Колхидской академии в Фазисе, грузинская интеллектуальная мысль внесла огромный вклад в формирование европейской и христианской идентичности.
На протяжении веков Грузия твёрдо стояла на страже христианской Европы. Обладая богатейшим духовным наследием, древней письменностью и такими образовательными центрами, как академии в Гелати и Икалто, наши предки создали культуру, основанную на гуманизме, свободе и высших национальных идеалах.
Грузинское искусство, философская мысль и литература органично объединяли и ещё больше обогащали многовековое наследие как западной, так и восточной цивилизаций.
В этом году Грузия отмечает 1700-летие со дня провозглашения христианства государственной религией. Семнадцать веков назад наш духовный выбор во многом определил облик грузинского народа, его культуру и исторический путь», — отметил Кавелашвили.
По его словам, в самые тяжёлые исторические моменты и времена испытаний именно Церковь объединяла народ, защищала грузинский язык и историческую память.
«Христианство для нас наряду с верой было той духовной силой и интеллектуальной опорой, которая в тяжёлые времена сохранила нашу национальную самобытность и научила нас тому, что человеческое достоинство, любовь к Родине, свобода и ответственность неразделимы. Именно эти ценности стали основой европейской цивилизации.
Сегодня, когда Европа сталкивается с ценностными вызовами, чрезвычайно важно задать фундаментальный вопрос: что даёт нам силу, что нас объединяет и на каком фундаменте мы должны строить своё будущее? Я глубоко убеждён, что ответ на этот вопрос следует искать именно в наших христианских корнях и вечных ценностях — в любви к ближнему, сострадании, высшей справедливости и уважении человеческого достоинства.
На фоне современных глобальных вызовов ещё более очевидной становится необходимость сохранения неизменных духовных и национальных опор. В этой связи я особенно хочу подчеркнуть значение института семьи, который является краеугольным камнем единства, прочности и достойного будущего нашей страны. Это пространство, где из поколения в поколение передаются национальная идентичность, традиции и вечные ценности.
Я верю, что будущие поколения достойно пронесут и сохранят это многовековое наследие — уважение к институту семьи, национальную самобытность и духовную стойкость. Грузия, как и в прошлом, в будущем будет уникальным примером веры, традиций, толерантности и культурного многообразия, где единство и мир создают бессмертное будущее нашего народа», — заявил президент Грузии.
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