Кобахидзе поздравил с 1700-летием христианства в Грузии

02.10.2026 12:13





Сегодня, когда европейское пространство сталкивается с серьезными политическими, идеологическими, демографическими и ценностными вызовами, еще большее значение приобретает осознание того, что европейская цивилизация возникла на основе христианской нравственности, неприкосновенности человеческого достоинства и идеалов свободы, — заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, выступая на международной конференции «Основы европейской цивилизации и 1700 лет христианства в Грузии».



По словам премьер-министра, это прочная основа, которая определяет идентичность европейских народов и защита которой сегодня актуальна как никогда.



«Наш путь к общей европейской семье основан именно на тех истинных ценностях, которые создали эту великую цивилизацию. Грузия и в дальнейшем неуклонно продолжит этот путь — мы сохраним наши традиции, духовную идентичность и многовековое наследие.



Благодарю организаторов международной конференции, Межпарламентскую ассамблею православия и наших иностранных гостей за то, что приехали в Тбилиси. Уверен, что дискуссия внесет важный вклад в укрепление общего европейского будущего и духовных ценностей.



Еще раз поздравляю вас с этой исторической датой — 1700-летием христианства в Грузии и желаю плодотворной работы и успехов!» — заявил премьер-министр.





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