Шио III: Любовь и справедливость Бога – это нравственные ценности, сущность которых неизменна

02.10.2026 12:22





Поздравляю с 1700-летием провозглашения христианства государственной религией в Грузии. Приветствую прибывших из разных стран духовных лиц, руководителей и представителей парламентских делегаций, христианских церквей Европы и международных церковных организаций, которые вместе с нами разделяют радость этого юбилейного года, — заявил Католикос-Патриарх Грузии, Святейший и Блаженнейший Шио III, выступая на международной конференции «Основы европейской цивилизации и 1700 лет христианства в Грузии».



По его словам, сегодняшняя конференция посвящена не только воспоминанию об особом историческом событии, но и осмыслению значения многовекового христианского пути грузинского народа, того духовного и государственного наследия, которое сформировало облик нации и стало одной из важнейших основ её самобытности.



«Принятое нашими предками 1700 лет назад твёрдое решение навсегда определило для Грузии её достойное место среди мировых цивилизаций. Ещё в первом веке, с обретением Господней ризы и уделом Грузии Пресвятой Богородицы, было заложено основание этого многовекового пути, взращённого любовью ко Христу. Благодаря проповедям святых апостолов Андрея Первозванного, Симона Кананита и Матады грузинский народ приобщился к свету Христа, а позднее, в IV веке, благодаря подвигу равноапостольной девы Нино наш народ навсегда сохранил в своём сердце веру в Спасителя.



Христианство стало определяющим не только для духовной жизни человека, но и для культурного и общественного мышления всей страны. Оно сформировало мировоззрение грузинского народа с его древней и уникальной культурой, а также его национальную и религиозную идентичность. На христианских корнях возникли и развивались вся последующая грузинская письменность, искусство, культура, образование и общественная мысль.



Христианство дало нам множество выдающихся деятелей и святых, великих и самоотверженных людей. С тех пор прошло множество бурных столетий, многие большие и малые страны исчезли с лица земли и затерялись в потоке времени, но грузинский народ, взращённый верой во Христа и вооружённый христианскими ценностями, всё же смог сохранить веру, язык и Отечество.



Христианское мышление и вера придали европейской цивилизации совершенно иное духовное и нравственное содержание. Наша страна благодаря своему географическому положению и истории с древних времён находилась на перекрёстке различных культур и цивилизаций. На протяжении веков Грузия развивалась в общем пространстве богатой богословской, интеллектуальной и культурной мысли Византии, христианского Востока и Европы. Благодаря этим связям грузинский народ, с одной стороны, сохранил свою самобытность, а с другой — внёс выдающийся вклад в духовную сокровищницу мирового христианства.



Современность ставит нас перед новыми трудностями — войны, противостояние, вражда и всевозможные искушения пытаются вытеснить веру и нравственные ценности. В такие времена мы должны помнить, что любовь к Богу и ближнему, милосердие, ответственность, справедливость, терпимость, стремление к миру между людьми — это нравственные ценности, основанные на христианском учении, суть которых, несмотря на течение времени, не меняется.



Нельзя не приветствовать, что в рамках этой конференции особое внимание уделяется таким важным ценностям, как институт семьи и традиционные ценности. Семья — это среда, в которой человек учится любви, верности, ответственности, уважению и заботе о других. Семья — это не только личное пространство, но и основа нравственности и национальной идентичности. Именно прочность семьи обусловливает сильное и единое государство.



Сегодня обществу особенно необходимо, чтобы Церковь, общественные и государственные институты могли с взаимным уважением обсуждать подобные темы. Это в значительной степени будет способствовать более глубокому осмыслению христианского учения по важнейшим вопросам, стоящим перед современным миром, поддержке института семьи и укреплению ответственности перед будущими поколениями.



Желаю, чтобы работа конференции проходила именно в этом ключе и чтобы ещё раз было показано место и значение Грузии как страны с двухтысячелетней христианской историей в европейской цивилизации. Да благословит и да порадует вас Бог. Да будет с вами Бог мира», — заявил Шио III.







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