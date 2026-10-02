«Грузинская мечта»: Грузия входит в пятерку лучших стран Европы по рейтингу доверия правительству

02.10.2026 12:29





По информации «Грузинской мечты», Всемирный банк в рамках Индикаторов глобального управления опубликовал результаты исследования Европейской комиссии, согласно которым по уровню доверия к правительству Грузия входит в пятерку лучших стран Европы.



По информации партии, в рамках проекта «Евромонитор» на основе масштабного опроса общественного мнения примерно в 40 европейских странах были разработаны индексы уровня доверия, и «по 100%-ной системе оценки правительство Грузии получило новый исторический максимум — 54,1% — и вошло в пятерку лучших стран Европы».



«Примечательно, что по предыдущей оценке, то есть за 2024 год, Грузия занимала 8-е место в Европе по уровню доверия к правительству. Пятерка лучших стран Европы в 2025 году выглядит следующим образом: Люксембург, Дания, Черногория, Австрия и Грузия.



Последние позиции в Европе по уровню доверия к правительству заняли Нидерланды, Босния и Герцеговина, Франция, Греция и Словения.



«Евробарометр» — это инструмент опросов, который используется Европейской комиссией, Европейским парламентом и другими институтами и агентствами Европейского союза для регулярного мониторинга общественного мнения в Европе — как по вопросам, связанным с Европейским союзом, так и для изучения настроений по политическим и социальным темам. «Евробарометр» предоставляет качественные и актуальные данные экспертам по общественному мнению, исследователям, СМИ и широкой общественности.



Проект «Евробарометр» был запущен в 1974 году в рамках Европейской комиссии Жаком-Рене Рабье — бывшим сотрудником Жана Моне и генеральным директором по вопросам информации; первоначально он задумывался как инструмент, который «позволил бы европейцам увидеть самих себя». С тех пор проект значительно развился и расширился, в том числе за счет внедрения различных инструментов опросов. В 2007 году Европейский парламент начал проводить собственную регулярную серию опросов «Евробарометра», уделяя внимание, в том числе, темам, имеющим непосредственное значение для Европейского парламента, таким как европейские выборы. Помимо Европейской комиссии и Европейского парламента, сегодня опросы «Евробарометра» используют также ряд других институтов и агентств Европейского союза.



Разнообразие тем, последовательно освещаемых на протяжении длительного периода, регулярность публикаций и широкий географический охват делают «Евробарометр» уникальным источником знаний и информации в Европейском союзе», — говорится в информации.





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