ЕНД требует, передать ресурс, предусмотренный для повышения зарплат чиновникам, пенсионерам

02.10.2026 13:42





Бюджет на 2027 год — это проект благополучия чиновников Бидзины Иванишвили за счет грузинского народа - Мы требуем направить предусмотренные на повышение зарплат чиновников средства пенсионерам: увеличить пенсию не на 20, а на 40 лари, а для лиц старше 70 лет — не на 60, а на 120 лари, — заявил один из лидеров «Единого национального движения» Лаша Парулава.



По его словам, также важно вдвое снизить акциз на топливо, что будет способствовать стабильности цен.



«Ираклий Кобахидзе, Шалва Папуашвили и Михаил Кавелашвили повышают собственные зарплаты на 1 350 лари, тогда как нашим достойным пенсионерам пенсию повышают всего на 20 лари.



Это высшая степень цинизма, нулевая эмпатия к людям, которые всю свою жизнь посвятили созданию нашей страны и общества.



Мы требуем направить предусмотренные на повышение зарплат чиновников средства пенсионерам: увеличить пенсию не на 20, а на 40 лари, а для лиц старше 70 лет — не на 60, а на 120 лари.



Также мы требуем вдвое снизить акциз на топливо и запустить нашу трехшаговую программу. Это снизит цену на топливо на 30–40 тетри, облегчит расходы граждан и будет способствовать стабильности цен.



Это наше требование: больше поддержки народу, а не больше денег чиновникам!» — заявил Лаша Парулава.





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