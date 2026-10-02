Кобахидзе: Исторический выбор, сделанный 17 столетий назад, необратимо определил наш путь

02.10.2026 14:09





Христианство вошло в нашу страну еще в I веке благодаря проповеди святых апостолов, а исторический выбор, сделанный 17 веков назад, необратимо определил наш путь, — заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, выступая на международной конференции «Основы европейской цивилизации и 1700 лет христианства в Грузии».



По словам главы правительства, евангельские ценности стали главным стержнем государственности, культуры, самобытности и национального сознания, что сделало Грузию неотъемлемой частью европейского христианского мира.



«Я рад, что сегодня в Тбилиси мы принимаем международную конференцию, главная тема которой — основы европейской цивилизации и 1700 лет христианства в Грузии. Христианство вошло в нашу страну еще в I веке благодаря проповеди святых апостолов, а исторический выбор, сделанный 17 веков назад, необратимо определил наш путь. Евангельские ценности стали главным стержнем нашей государственности, культуры, самобытности и национального сознания, что сделало Грузию неотъемлемой частью европейского христианского мира и одним из его самых древних созидателей. На протяжении веков, находясь на перекрестке путей величайших империй и цивилизаций, наша родина сохраняла свою самобытность благодаря православной вере. В этой непрерывной цепи неоценим вклад Грузинской апостольской автокефальной православной церкви, наших величайших духовных и общественных деятелей», — заявил премьер-министр.



По его словам, заслуга первого патриарха современной независимой Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Ильи II, поистине имеет эпохальное значение: он сохранил и укрепил духовное единство нации и создал тот прочный мост, который соединяет многовековое наследие с современной грузинской государственностью.



«Заслуга первого патриарха современной независимой Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илии II, поистине имеет эпохальное значение. Именно его исполненное любви и мудрости руководство способствовало глубокому утверждению христианских ценностей в фундаменте вновь обретшего независимость государства. Патриарх Илия II сохранил и укрепил духовное единство нации и создал тот прочный мост, который соединяет наше многовековое наследие с современной грузинской государственностью», — заявил Ираклий Кобахидзе.





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