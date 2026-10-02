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ЦИК Грузии публикует итоговую информацию по промежуточным выборам, запланированным на 3 октября
02.10.2026 16:24
3 октября состоятся промежуточные выборы в Сакребуло (местных собраний) муниципалитетов Вани, Цалки, Дманиси и Ахметы.
По информации ЦИК, в связи с этим сегодня пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Натия Иоселиани провела брифинг.
По информации Натии Иоселиани, промежуточные выборы пройдут по мажоритарной системе.
«Избиратели выберут 4 мажоритарных членов Сакребуло указанных муниципалитетов. Для промежуточных выборов во всех четырех избирательных округах в общей сложности открыты семь избирательных участков, в том числе четыре — в Цалке. Здесь же напомню, что избирательные участки открыты в Ахмете — в селе Касрисцкали, в Дманиси — между селами Велиспири и Ганахлеба, в Цалке — в селах Имера, Барети, Сабечиси и Ливади, в Вани — в селе Перета. Будут использоваться как электронная, так и традиционная модель голосования.
На трех избирательных участках Цалки и на избирательном участке Вани будут использоваться аппараты электронной верификации и подсчета голосов.
Общее количество избирателей составляет 2 225 человек. С просьбой о переносной урне в избирательную администрацию обратились 50 избирателей.
Для выборов зарегистрированы 7 кандидатов в мажоритарные депутаты, выдвинутых двумя политическими партиями. В Дманиси, Цалке и Вани зарегистрированы кандидаты от избирательных субъектов «Грузинская мечта» и «Сильная Грузия — Лело», а в Ахмете зарегистрирован только кандидат от «Грузинской мечты».
Следует отметить, что за избирательным процессом будут наблюдать 56 наблюдателей от 7 местных организаций, а освещать процесс будут 187 представителей 8 медиаорганизаций.
Здесь же напомню об избирательных процедурах — голосование проводится с 08:00 утра до 20:00 вечера. При посещении избирательного участка избиратель должен иметь при себе удостоверение личности гражданина Грузии или паспорт гражданина Грузии. На тех избирательных участках, где голосование проводится с использованием электронных средств, вместе с избирательным бюллетенем регистратор передаст избирателю специальный конверт соответствующей формы и с соответствующей рамкой. Прибывший на электронный участок избиратель должен специальным маркером закрасить/отметить внутреннее пространство круга перед только одним выбранным им кандидатом и с помощью специального конверта-рамки поместить бюллетень в аппарат для подсчета голосов под крышку отверстия.
Аппарат для подсчета голосов автоматически подсчитывает голоса и после завершения голосования, сразу после выполнения обязательных процедур, печатает выписку о предварительных результатах голосования, которая с помощью планшета направляется в ЦИК. Данные одновременно будут доступны любому заинтересованному лицу на веб-сайте results.cec.gov.ge.
На 3 избирательных участках голосование пройдет в традиционном порядке, однако на этих участках избирательные бюллетени будут сканироваться и оцифровываться, загружаться на соответствующую защищенную платформу и будут доступны всем заинтересованным сторонам.
Голосование является тайным. Фото- и видеосъемка в кабине запрещена.
Здесь же напомню, что в течение дня будет работать контакт-хаб ЦИК — 2 51 00 51. Также в постоянном режиме будет работать медиацентр, где СМИ и стороны, участвующие в избирательном процессе, смогут получить информацию по интересующим их вопросам», — заявила Натия Иоселиани.
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