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Абитуриентам, которые не смогли получить право на обучение, будет предоставлен еще один шанс


02.10.2026   16:21


Абитуриенты 2026 года вновь получат возможность выбрать желаемую образовательную программу из числа программ, на которых имеются свободные места, — сообщает Национальный центр оценки и экзаменов Минобразования Грузии.

По информации центра, в рамках так называемого вторичного зачисления с 11:00 5 октября до 18:00 9 октября вновь будет возможен выбор высших и профессиональных образовательных программ, на которые имеются свободные места.

«Напоминаем, что право участвовать во вторичном зачислении имеет абитуриент, который:

— преодолел установленный для каждого предмета минимальный порог компетенции на Единых национальных экзаменах 2026 года, однако не получил права на зачисление;

— не преодолел установленный для каждого предмета минимальный порог компетенции на Единых национальных экзаменах 2026 года, однако преодолел минимальный порог компетенции, установленный для профессиональных образовательных программ.

Подробная информация о правилах выбора программ, а также об образовательных программах высших и профессиональных образовательных учреждений и количестве мест для приема абитуриентов представлена в обновленном электронном буклете Национального центра оценки и экзаменов — «Справочник для абитуриентов».

С рекомендациями, которые следует учитывать при выборе образовательных программ, можно ознакомиться здесь: https://www.naec.ge/#/ge/post/3735», — говорится в информации.


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