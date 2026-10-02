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Абитуриентам, которые не смогли получить право на обучение, будет предоставлен еще один шанс
02.10.2026 16:21
Абитуриенты 2026 года вновь получат возможность выбрать желаемую образовательную программу из числа программ, на которых имеются свободные места, — сообщает Национальный центр оценки и экзаменов Минобразования Грузии.
По информации центра, в рамках так называемого вторичного зачисления с 11:00 5 октября до 18:00 9 октября вновь будет возможен выбор высших и профессиональных образовательных программ, на которые имеются свободные места.
«Напоминаем, что право участвовать во вторичном зачислении имеет абитуриент, который:
— преодолел установленный для каждого предмета минимальный порог компетенции на Единых национальных экзаменах 2026 года, однако не получил права на зачисление;
— не преодолел установленный для каждого предмета минимальный порог компетенции на Единых национальных экзаменах 2026 года, однако преодолел минимальный порог компетенции, установленный для профессиональных образовательных программ.
Подробная информация о правилах выбора программ, а также об образовательных программах высших и профессиональных образовательных учреждений и количестве мест для приема абитуриентов представлена в обновленном электронном буклете Национального центра оценки и экзаменов — «Справочник для абитуриентов».
С рекомендациями, которые следует учитывать при выборе образовательных программ, можно ознакомиться здесь: https://www.naec.ge/#/ge/post/3735», — говорится в информации.
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