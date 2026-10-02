Купрадзе: Видео, распространенное Пенитенциарной службой, не только не снимает подозрения, а, наоборот, вызывает больше вопросов

02.10.2026 17:11





«Антигрузинская мечта» повторила и впитала в себя все те преступные практики, которые существовали в этой стране при разных властях, когда проявлялись случаи бесчеловечного обращения с осужденными - Сила, пришедшая к власти на пытках заключенных, сегодня в лице «Антигрузинской мечты» сама обвиняется заключенными в пытках, бесчеловечном обращении и унижении достоинства, — заявил генеральный секретарь «Лело — Сильная Грузия» Ираклий Купрадзе, комментируя заявление осужденного Георгия Давитадзе, сделанное в Тбилисском апелляционном суде, в котором он обвинил сотрудников шестого пенитенциарного учреждения в сексуальном насилии.



По его словам, необходимо незамедлительно начать объективное расследование, а до его завершения приостановить полномочия всех причастных лиц. Также необходимо, чтобы в этих процессах участвовали международные правозащитные организации.



«Очень просто понять ситуацию — 14 лет назад «Антигрузинская мечта» пришла к власти с тюремными кадрами и скандалом. Затем на протяжении этих 14 лет, особенно в последние годы, мы видим и слышим множество тяжелых историй и серьезных обвинений, связанных с тюрьмами. Со стороны заключенных было озвучено множество серьезных обвинений и историй, связанных с пенитенциарными учреждениями. Информация, озвученная Георгием Давитадзе о том, что в пенитенциарном учреждении его изнасиловали руками, что и мне тяжело говорить, но опубликованное Пенитенциарной службой видео не только не рассеивает какие-либо сомнения, но, наоборот, порождает гораздо больше вопросов. Человек в перчатках, который виден на кадрах, вновь является основанием для подозрения, что действительно было совершено преступление. Это обязательно должен расследовать независимый следственный орган. Это одна из наших главных оценок и требований. Что касается оценки, следует сказать, что «Антигрузинская мечта» повторила и впитала в себя все те преступные практики, которые существовали в этой стране при разных властях, когда проявлялись случаи бесчеловечного обращения с осужденными. Однозначно, что сегодня в Грузии граждане Грузии, находящиеся в заключении и исчисляющиеся десятками тысяч, нуждаются в поддержке и солидарности.



Обращаюсь к заключенным: преступления, которые, возможно, ежедневно совершаются против вас и о которых активно говорят бывшие заключенные, не останутся безнаказанными. Мы будем работать и бороться за то, чтобы ваши права были защищены, чтобы тюрьмы не были переполнены, соблюдались гигиенические нормы и защищалось человеческое достоинство, необходимое для того, чтобы нашу страну можно было называть государством. Первое наше требование — незамедлительно провести полностью независимый и объективный мониторинг во всех пенитенциарных учреждениях Грузии. Второе — международные правозащитные организации должны незамедлительно подключиться к процессу, а ситуация с правами человека должна быть изучена немедленно и сейчас, в том числе должна быть изучена проблема переполненных камер. Третье — привлечь к ответственности всех лиц, если это преступление подтвердится, начиная с конвоиров и заканчивая высокопоставленными чиновниками ведомства, а до завершения объективного следственного процесса приостановить полномочия всех причастных лиц. Сила, пришедшая к власти на пытках заключенных, в лице «Антигрузинской мечты» сегодня сама обвиняется заключенными в пытках, бесчеловечном обращении и унижении достоинства. Мы стоим плечом к плечу с каждым гражданином Грузии, в том числе с теми осужденными, которым сейчас необходима солидарность», — заявил Ираклий Купрадзе.





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