Премьер-министр встретился с председателем Charoen Pokphand Group

02.10.2026 17:21





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с председателем одного из крупнейших тайских конгломератов Charoen Pokphand Group Крисом Супакиджем Чеараванонтом.



По информации администрации правительства, на встрече обсуждались перспективы сотрудничества, в том числе реализация в Грузии проектов стратегического значения.



Особое внимание было уделено проектам строительства глубоководного порта Анаклия и международного аэропорта Вазиани, а также их значению для дальнейшего укрепления транспортной связанности. На встрече также обсудили потенциал сотрудничества в энергетическом секторе и имеющиеся в стране ресурсы для производства возобновляемой энергии.



Премьер-министр отметил, что правительство Грузии приветствует иностранные инвестиции и предлагает инвесторам стабильную, предсказуемую и привлекательную бизнес-среду.



Один из крупнейших тайских конгломератов Charoen Pokphand Group работает в различных секторах, включая пищевую промышленность и агробизнес, розничную и электронную торговлю, телекоммуникации, недвижимость, инфраструктуру, финансы и автомобильную промышленность. Конгломерат представлен в 23 странах, в нём работают более 456 тысяч сотрудников, а его годовой оборот превышает 100 млрд долларов.



Во встрече приняли участие министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани.







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