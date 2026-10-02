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Премьер-министр встретился с председателем Charoen Pokphand Group
02.10.2026 17:21
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с председателем одного из крупнейших тайских конгломератов Charoen Pokphand Group Крисом Супакиджем Чеараванонтом.
По информации администрации правительства, на встрече обсуждались перспективы сотрудничества, в том числе реализация в Грузии проектов стратегического значения.
Особое внимание было уделено проектам строительства глубоководного порта Анаклия и международного аэропорта Вазиани, а также их значению для дальнейшего укрепления транспортной связанности. На встрече также обсудили потенциал сотрудничества в энергетическом секторе и имеющиеся в стране ресурсы для производства возобновляемой энергии.
Премьер-министр отметил, что правительство Грузии приветствует иностранные инвестиции и предлагает инвесторам стабильную, предсказуемую и привлекательную бизнес-среду.
Один из крупнейших тайских конгломератов Charoen Pokphand Group работает в различных секторах, включая пищевую промышленность и агробизнес, розничную и электронную торговлю, телекоммуникации, недвижимость, инфраструктуру, финансы и автомобильную промышленность. Конгломерат представлен в 23 странах, в нём работают более 456 тысяч сотрудников, а его годовой оборот превышает 100 млрд долларов.
Во встрече приняли участие министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани.
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