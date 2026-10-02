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Самхарадзе: При наличии политической воли со стороны евробюрократов, диалог может быть возобновлен со следующей же недели


02.10.2026   17:15


При наличии политической воли со стороны европейских бюрократов диалог с Евросоюзом может быть легко восстановлен уже на следующей неделе - Мы говорим о том, что конкретные еврочиновники и политики конкретных стран не хотят вести с Грузией открытый и прозрачный диалог, — заявил сегодня председатель комитета парламента Грузии по внешним отношениям Николоз Самхарадзе.

«Именно этого мы и требуем — если они действительно рассматривают Грузию как будущего члена Евросоюза, тогда они должны вести диалог с той властью, которую избрал грузинский народ», — заявил Николоз Самхарадзе.


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