Самхарадзе: При наличии политической воли со стороны евробюрократов, диалог может быть возобновлен со следующей же недели

02.10.2026 17:15





При наличии политической воли со стороны европейских бюрократов диалог с Евросоюзом может быть легко восстановлен уже на следующей неделе - Мы говорим о том, что конкретные еврочиновники и политики конкретных стран не хотят вести с Грузией открытый и прозрачный диалог, — заявил сегодня председатель комитета парламента Грузии по внешним отношениям Николоз Самхарадзе.



«Именно этого мы и требуем — если они действительно рассматривают Грузию как будущего члена Евросоюза, тогда они должны вести диалог с той властью, которую избрал грузинский народ», — заявил Николоз Самхарадзе.





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