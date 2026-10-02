Министр культуры встретилась с руководителями и представителями художественных учебных заведений

02.10.2026 19:37





Министр культуры Майя Битадзе вместе с первым заместителем Михаилом Кикнадзе и заместителем Тамар Шарашидзе встретилась с руководителями и представителями художественных учебных заведений, находящихся в ведении министерства культуры.



На встрече обсуждались потребности учебных заведений и существующие проблемы в различных направлениях. Министр культуры выслушала мнения представителей отрасли и руководителей учебных заведений.



По словам министра, ведомство готово рассмотреть вопросы, существующие как в творческой и образовательной сферах, так и в сфере инфраструктуры, материально-технического обеспечения, на основании подробной информации, предоставленной представителями отрасли, и принять соответствующие решения в целях поддержки.





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