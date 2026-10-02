Папуашвили: зарубежные фонды не должны выполнять политическую миссию в Грузии

02.10.2026 19:55





На фоне закрытия в Грузии Фонда Конрада Аденауэра и Фонда Фридриха Науманна спикер парламента Шалва Папуашвили заявил, что зарубежные организации не должны иметь политических миссий в Грузии.



«В своем заявлении они отмечают, что у них есть политическая миссия, и поскольку возможности ее выполнять нет, им больше не имеет смысла оставаться в стране. Это несколько удивительно.



Как вы знаете, политические фонды — это фонды, аффилированные с партиями. Фонд Аденауэра аффилирован с Христианско-демократическим союзом (ХДС). Напомню, что Христианско-демократический союз является членом ЕНП (Европейской народной партии) и тем самым партнерской партией «Единого национального движения», и этот фонд заявляет, что хочет выполнять в Грузии политическую миссию.



Партии зарубежных стран и их фонды, на мой взгляд, не имеют в Грузии никакой политической миссии», — заявил Папуашвили.



По словам спикера, для согласования грантовых проектов правительство выдвинуло Фонду Аденауэра предварительное условие: «убрать проекты политического характера, и если у них есть желание реализовывать академические или иные подобные проекты, они получат на это согласие».



«Но, судя по всему, у них нет никакого интереса к академическому или образовательному направлению. Как видно из их собственного заявления, их интерес заключался в осуществлении политической миссии, и раз мы не можем выполнять эту миссию, то уходим. Это их выбор».



Грузинские СМИ, между тем, обращают внимание, что сам Папуашвили на протяжении 17 лет работал в немецких организациях. В 2003–2007 годах он был старшим правовым экспертом Германского общества по техническому сотрудничеству (GTZ), а затем, в 2007–2020 годах, — в Германском обществе по международному сотрудничеству (GIZ). В последние годы своей деятельности в организации он также занимал должность руководителя группы по Грузии.



Фонд Конрада Аденауэра [KAS] закрыл свое представительство в Тбилиси 30 сентября. В организации заявили, что были вынуждены пойти на такой шаг из-за ограничений, наложенных правительством Грузии.



Одновременно о закрытии после 20 лет деятельности в Грузии заявил и офис Фонда Фридриха Науманна. В качестве причины там также назвали ограничительные законы, принятые правящей партией «Грузинская мечта».



SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





