Прокуратура Грузии обвинила криминальных авторитетов – братьев Пеикришвили – в масштабном отмывании денег

02.10.2026 19:47





Прокуратура Грузии начала новое уголовное преследование в отношении Давида и Георгия Пеикришвили — криминальных авторитетов — по факту легализации незаконных доходов в особо крупном размере.



По данным ведомства, следствие установило, что братья Пеикришвили, не имевшие законного источника доходов, разработали преступную схему для отмывания имевшихся у них активов необоснованного происхождения в особо крупном размере.



«С целью отмывания денег Давид и Георгий Пеикришвили склонили лиц из своего окружения к проведению замаскированных финансовых операций и размещению наличных денежных средств незаконного происхождения в особо крупном размере частями на их банковских счетах. Также по поручению Давида и Георгия Пеикришвили связанные с ними лица вносили переданные братьями средства на свои личные банковские счета и в дальнейшем посредством многократных банковских транзакций перечисляли их на личные банковские счета Давида и Георгия Пеикришвили.



Указанным путем в 2020–2026 годах аккумулированная на банковских счетах Давида и Георгия Пейкришвили различная валюта в эквиваленте около 10 миллионов лари расходовалась на личные нужды обвиняемых — направлялась на покрытие банковских обязательств, а также на приобретение движимого и недвижимого имущества на их имя и на имя связанных лиц», — заявили в прокуратуре.



Давиду и Георгию Пеикришвили предъявлено обвинение по подпункту «а» части 2 и подпункту «в» части 3 статьи 194 Уголовного кодекса Грузии (легализация незаконных доходов, совершенная группой лиц и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), что в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.



Ранее сообщалось, что прокуратура Грузии обвинила братьев Пеикришвили в вымогательстве крупной суммы денег и групповом хулиганстве.



Источник: SOVA

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