Вслед за Фондом Аденауэра в Грузии закрывается и Фонд Фридриха Наумана

02.10.2026 19:41





После 20 лет работы в Грузии закрылся офис Фонда Фридриха Наумана. Как сообщает издание Netgazeti, официального заявления фонд пока не публиковал, но разослал партнерам письмо.



В организации заявили, что деятельность «Фонда Фридриха Наумана за свободу» в Грузии завершается в конце сентября, а в качестве причины назвали ограничительные законы, принятые правящей партией «Грузинская мечта».



«В последние годы политическая и правовая среда в Грузии кардинально изменилась. В частности, новые регуляции, связанные с иностранным финансированием и грантами, существенно ограничили пространство, в котором могут работать международные организации. В результате форматы сотрудничества, которые мы годами выстраивали с нашими партнерами, все больше осложнялись, а во многих случаях и вовсе стали невозможными», — говорится в письме, с которым ознакомилось Netgazeti.



Команда Фонда Наумана пишет партнерам, что не теряет веры в европейское будущее Грузии и надеется, что политическая и правовая ситуация однажды изменится, и возникнут условия, при которых подобные организации смогут вернуться в страну.



«Фонд Фридриха Наумана за свободу» работает на Южном Кавказе с 1996 года. Свою деятельность он начал с проектов политического просвещения в Азербайджане, а с 2002 года расширил ее на Армению и Грузию. Офис организации располагался в Тбилиси. Основная цель фонда — содействие процессу демократического развития бывших советских республик.



1 октября также стало известно, что Фонд Конрада Аденауэра [KAS] закрыл свое представительство в Тбилиси 30 сентября 2026 года. В фонде заявляют, что данное решение не было добровольным.



Источник: SOVA

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