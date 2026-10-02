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Бюджет нового Агентства гастрономии Грузии составит $2,2 млн
02.10.2026 20:19
Бюджет новосозданного Национального агентства гастрономии Грузии в 2027 году составит 5,74 млн лари ($2,2 млн). Это следует из первоначального проекта государственного бюджета.
Согласно документу, более половины всех средств — 3 млн лари — заложено на зарплаты всего 65 сотрудников.
Таким образом, средний фонд оплаты труда на одного работника ведомства составит около 46 тыс. лари в год (почти 3,85 тыс. лари в месяц).
Вместе с зарплатами в расходах агентства прописали программу «Управление и координация государственной политики в сфере гастрономии». В ее задачи входят формирование единой госполитики, координация ведомств, исследование, популяризация и правовая защита кулинарного наследия Грузии.
Национальное агентство гастрономии было создано в системе Минсельхоза Грузии по инициативе премьера Ираклия Кобахидзе (постановление вступило в силу 20 июля). 3 августа председателем ведомства назначили экс-депутата правящей партии Левана Карумидзе.
Главными целями ведомства называются формирование единой государственной стратегии, популяризация грузинской кухни и повышение ее международной узнаваемости.
Проект бюджета на 2027 год еще могут скорректировать в ходе обсуждений в парламенте. Окончательную версию должны принять в конце декабря.
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