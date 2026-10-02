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Зарплаты первых лиц Грузии вырастут до 17 350 лари в месяц со следующего года
02.10.2026 20:24
Зарплаты президента Грузии Михаила Кавелашвили, премьер-министра Ираклия Кобахидзе и председателя парламента Шалвы Папуашвили с января 2027 года вырастут до 17 350 лари ($6,7 тыс.) в месяц. Это следует из первоначального проекта госбюджета на 2027 год.
Годовой доход каждого из трех высших должностных лиц составит 208 200 лари ($80,2 тыс.) — на 16 200 лари больше, чем в 2026 году. Зарплаты растут автоматически вслед за повышением базового должностного оклада в государственном секторе: в 2027 году он увеличивается с 1 600 до 1 735 лари, или на 8,4%.
По той же формуле вырастут зарплаты других высокопоставленных чиновников:
первый заместитель председателя парламента — до 15 962 лари в месяц;
заместитель председателя парламента — до 15 615 лари;
министры и председатели парламентских фракций — до 14 747,5 лари;
председатели парламентских комитетов — до 14 871 лари;
депутаты — до 13 880 лари.
Зарплата каждого депутата за год составит 166 560 лари ($64,2 тыс.). Это на 12 960 лари больше, чем в 2026 году.
Для сравнения, по данным «Сакстата», за второй квартал 2026 года, средняя номинальная месячная зарплата наемных работников в Грузии составляет 2 389,3 лари. В бизнес-секторе показатель достигает 2 471,5 лари, а в финансовой сфере и IT — 4 000-4 400 лари.
Базовая пенсия в Грузии составляет 370 лари. После индексации, в 2027 году ее повысят на 20 лари.
Зарплаты высших должностных лиц законодательно привязаны к базовому окладу госслужащих через коэффициенты. Поэтому повышение базового оклада автоматически увеличивает и их зарплаты.
В целом фонд оплаты труда в госсекторе в 2027 году вырастет на 395 млн лари. Только на зарплаты примерно 117 тысяч сотрудников министерств направят 3,73 млрд лари.
Сам бюджет предусматривает рост государственных ассигнований примерно на 1,2 млрд лари — до 32 млрд лари. Расходная часть государственного бюджета запланирована в размере 37,56 млрд лари. Это почти на 1,93 млрд лари больше прогнозного показателя 2026 года. Правительство закладывает рост экономики на 5% и инфляцию на уровне 3%.
Дополнительные средства направят, в частности, на здравоохранение и социальные программы — их финансирование увеличится на 830 млн лари, а расходы на образование вырастут на 400 млн лари. В бюджете также предусмотрели 250 млн лари на увеличение пропускной способности «Грузинской железной дороги», 125 млн — на модернизацию Тбилисского метро и еще 125 млн — на строительство порта Анаклия.
Проект бюджета пока является первоначальным. Его рассмотрение продолжается в парламенте. Окончательный документ должны утверждить в декабре.
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