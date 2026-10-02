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Тайский гигант CP Group нацелился на порт Анаклия и аэропорт Вазиани


02.10.2026   20:25


В правительстве Грузии состоялись переговоры с руководством одного из крупнейших азиатских конгломератов — тайской Charoen Pokphand Group (CP Group). Холдинг рассматривает возможность участия в масштабных инфраструктурных и энергетических проектах на территории страны.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе и зам министра экономики Мариам Квривишвили провели встречу с председателем C.P. Group Крисом Суопакиджем Чеараванонтом. В переговорах также приняли участие основатель Silk Road Group Георгий Рамишвили и крупный акционер холдинга Эркин Татишев. Последний является одним из самых состоятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes.

По информации пресс-службы правительства, ключевыми темами встречи стали стратегические инфраструктурные инициативы: строительство глубоководного порта Анаклия и нового международного аэропорта в поселке Вазиани близ Тбилиси. Стороны обсудили их роль в укреплении региональной логистической связности и развитии транзитного потенциала страны.

Отдельным блоком переговоров стал зеленый сектор — потенциал сотрудничества в области энергетики и ресурсы Грузии для производства возобновляемой энергии. Кобахидзе заверил тайских инвесторов, что государство гарантирует стабильную, предсказуемую и привлекательную бизнес-среду.

Charoen Pokphand Group — крупнейший частный холдинг Таиланда с годовым оборотом, превышающим $100 млрд, и штатом более 456 тысяч сотрудников. Конгломерат ведет деятельность в 21 стране мира.
Исторически C.P. Group — мировой лидер по производству комбикормов, птицы, свинины и морепродуктов (в частности, выращиванию и переработке креветок), работающий по концепции «от фермы до стола».

Холдинг владеет третьей по величине сетью магазинов 7-Eleven в мире (более 15 000 точек в Таиланде), а также гипермаркетами Makro и Lotus’s.

В портфель группы входят крупный телеком-оператор True Corporation, автосборочные мощности, фармацевтические предприятия, а также подразделения, специализирующиеся на логистике, недвижимости и коммерческой инженерии.


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