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Посол Германии: Не пожалею усилий, чтобы максимально сохранить то, что построено между Грузией и Германией


03.10.2026   18:01


Германию и Грузию связывают особенно продолжительные отношения. Однако сегодня говорить об отношениях между Германией и Грузией также означает выражать сожаление по поводу того, насколько повредились эти отношения за прошедший год, - заявила посол Германии в Грузии Барбара Фосс.

«Государственный университет Ильи, который за последние двадцать лет стал самым международно известным университетом Грузии, что поддерживали большие финансовые ресурсы, в частности из Германии, и который тесно сотрудничает с Германией в сфере исследований, сегодня его существование стоит перед угрозой», - заявила посол.

По ее словам, «все четыре политических фонда, которые на протяжении десятилетий поддерживали Грузию и грузинский народ на пути европейской интеграции, были вынуждены временно приостановить свою деятельность из-за решения правительства Грузии. Два из четырех фондов закрыли офисы два дня назад.

Лично я как посол, не пожалею усилий, чтобы максимально сохранить то, что построено между Грузией и Германией. Будь то научное сотрудничество, программы стипендий или проекты Восточного партнерства. Федеральное правительство Германии продолжит выделять значительные ресурсы для содействия взаимопониманию, особенно между молодежью наших стран», - отметила посол Германии.


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