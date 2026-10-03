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Ника Эгадзе и Диана Дэвис – победители Trialeti Trophy
03.10.2026 17:02
Грузинские фигуристы завоевали две золотые медали на международном турнире Trialeti Trophy, который проходит в Батуми.
Победителями в танцах на льду стали Диана Дэвис и Глеб Смолкин. После победы в ритм-танце грузинская пара получила за произвольный танец 123,44 балла и с итоговыми 208,67 балла заняла первое место. Для Дэвис и Смолкина это лучший результат в карьере.
Золото в мужском одиночном катании завоевал Ника Эгадзе. Он также лидировал после короткой программы и получил за произвольную 168,85 балла. В сумме грузинский фигурист набрал 262,65 балла.
Trialeti Trophy — международный турнир серии ISU Challenger Series, одного из международных соревновательных циклов по фигурному катанию. В этом году соревнования проходят 1–4 октября на ледовой арене в Батуми. В турнире представлены четыре дисциплины: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду. В соревнованиях участвуют спортсмены примерно из 30 стран.
В парном катании после короткой программы лидируют еще одни представители Грузии — Анастасия Метелкина и Лука Берулава. Они получили 80,01 балла, что стало их лучшим результатом в короткой программе. Произвольную программу пары представят 3 октября.
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