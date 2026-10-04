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Мэр Тбилиси о письме ALDE: Эффект будет нулевым! – Этому грош цена, вы же знаете?


04.10.2026   18:52


Генеральный секретарь партии «Грузинская мечта» и мэр Тбилиси Каха Каладзе прокомментировал призыв объединения «Альянс либералов и демократов за Европу» (ALDE Party) к Европейскому союзу о введении целевых санкций против лиц, ответственных за репрессии и подрыв демократии в Грузии.

По словам Каладзе, для властей страны главным приоритетом остается проведение политики, направленной на защиту интересов грузинского народа и государства.

«Новый пакет санкций будет иметь нулевой эффект, ему грош цена. Когда имеет место несправедливое отношение к конкретным странам и правительствам с целью привести к власти свою агентуру, поверьте, шансов у них нет. Никакого эффекта это не возымеет. Для нас главное — проводить политику, которая в первую очередь защищает интересы грузинского народа и нашей страны», — заявил Каха Каладзе.


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