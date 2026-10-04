Каладзе: После 2012 года вы не назовете мне ни одного факта, в данном случае, в связи с бесчеловечным обращением в тюрьмах

04.10.2026 18:52





Генеральный секретарь партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе прокомментировал заявление заключенного Георгия Давитадзе, обвинившего конвоира пенитенциарного учреждения в сексуальном насилии, заявив, что ознакомился с видеозаписями и никаких нарушений зафиксировано не было.



По словам Каладзе, данные заявления являются спланированным процессом, а в стране обеспечены права человека, демократия и свобода слова.



«Это абсолютно несерьезно. Период, когда в стране царили полный произвол и несправедливость по отношению к гражданам, мы вместе с грузинским народом завершили в 2012 году. С 2012 года вы не сможете назвать ни одного факта бесчеловечного обращения, в частности в тюрьмах, поскольку подобного не существует. Главная ценность для нас — это человек и его достоинство, вне зависимости от того, является ли он заключенным, врачом, бизнесменом или учителем.



Это обычный спланированный процесс. Заявление о якобы имевшей место попытке изнасилования касается событий 2025 года. Возникает вопрос: что происходило все это время? Настоящая проблема заключается в том, когда конкретный человек своими подобными заявлениями вредит собственному достоинству.



Да, я видел записи — то же самое, что увидели и остальные. Повторяю, никаких нарушений не было. Это реальность и правда. То, что происходило до 2012 года — рэкет бизнеса и бесчеловечное обращение в тюрьмах — остались в прошлом. Сегодня в стране действуют свобода, демократия, защищены права и достоинство человека», — заявил Каха Каладзе.





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