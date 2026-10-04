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ЦИК: Кандидаты «Грузинской мечты» победили во всех четырех округах на местных выборах


04.10.2026   18:53


По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Грузии, на промежуточных выборах в мажоритарных округах Вани, Дманиси, Цалки и Ахметы победу одержали кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта».

В частности, в мажоритарном округе Вани кандидат от «Мечты» набрал 87,162% (387 голосов), тогда как представитель коалиции «Сильная Грузия — Лело» получил 12,838% (57 голосов).

В Дманисском мажоритарном округе за кандидата «Грузинской мечты» проголосовали 98,496% принявших участие избирателей (131 голос), а за кандидата от «Сильной Грузии — Лело» — 1,504% (2 голоса).


В Цалкском мажоритарном округе кандидат от «Грузинской мечты» заручился поддержкой 96,737% избирателей (415 голосов), в то время как кандидат от блока «Сильная Грузия — Лело» получил 3,263% (14 голосов).

Что касается Ахметского мажоритарного округа, здесь в выборах участвовал только кандидат от «Грузинской мечты», набравший 115 голосов.

Промежуточные выборы в Сакребуло (муниципальные представительные органы) прошли в четырех муниципалитетах Грузии — Вани, Цалке, Дманиси и Ахмете. Голосование проводилось по мажоритарной системе. По данным ЦИК, явка составила 1 136 человек, что соответствует 51,6% от общего числа зарегистрированных избирателей.


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