ЦИК: Кандидаты «Грузинской мечты» победили во всех четырех округах на местных выборах

04.10.2026 18:53





По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Грузии, на промежуточных выборах в мажоритарных округах Вани, Дманиси, Цалки и Ахметы победу одержали кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта».



В частности, в мажоритарном округе Вани кандидат от «Мечты» набрал 87,162% (387 голосов), тогда как представитель коалиции «Сильная Грузия — Лело» получил 12,838% (57 голосов).



В Дманисском мажоритарном округе за кандидата «Грузинской мечты» проголосовали 98,496% принявших участие избирателей (131 голос), а за кандидата от «Сильной Грузии — Лело» — 1,504% (2 голоса).





В Цалкском мажоритарном округе кандидат от «Грузинской мечты» заручился поддержкой 96,737% избирателей (415 голосов), в то время как кандидат от блока «Сильная Грузия — Лело» получил 3,263% (14 голосов).



Что касается Ахметского мажоритарного округа, здесь в выборах участвовал только кандидат от «Грузинской мечты», набравший 115 голосов.



Промежуточные выборы в Сакребуло (муниципальные представительные органы) прошли в четырех муниципалитетах Грузии — Вани, Цалке, Дманиси и Ахмете. Голосование проводилось по мажоритарной системе. По данным ЦИК, явка составила 1 136 человек, что соответствует 51,6% от общего числа зарегистрированных избирателей.





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