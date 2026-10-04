Барбара Фосс: Отношения Германии и Грузии за прошлый год сильно пострадали

04.10.2026 18:54





Германию и Грузию связывают исключительно давние отношения. Однако сегодня диалог о связях между Германией и Грузией означает также выражение глубокого сожаления по поводу того, насколько сильно они пострадали за прошедший год, — об этом заявила посол ФРГ в Тбилиси Барбара Фосс.



«Государственный университет Илии (Илиауни), ставший за последние двадцать лет самым признанным на международном уровне университетом Грузии благодаря масштабной финансовой поддержке, в частности из Германии, и тесно сотрудничающий с ней в исследовательской сфере, сегодня оказался под угрозой», — заявила посол.



По её словам, «все четыре политических фонда, которые на протяжении десятилетий поддерживали Грузию и грузинский народ на пути европейской интеграции, были вынуждены временно приостановить деятельность из-за решения правительства Грузии. Два из четырёх фондов закрыли свои офисы два дня назад».



«Лично я как посол приложу все усилия, чтобы максимально сохранить то, что было построено между Грузией и Германией. Будь то научное сотрудничество, стипендиальные программы или проекты «Восточного партнёрства». Федеральное правительство Германии продолжит выделять значительные ресурсы для укрепления взаимопонимания, особенно между молодёжью наших стран», — подчеркнула посол ФРГ.



Дипломат также затронула тему геополитики, отметив, что грузины не понаслышке знают боль от российского вторжения. По словам Фосс, с точки зрения международной безопасности Грузия и Германия имеют общие интересы и сталкиваются с одинаковыми угрозами.



«Россия пытается дестабилизировать Европу и разобщить людей с помощью дезинформации, угроз, саботажа и агрессии. Грузины глубоко прочувствовали боль от российского вторжения — 20% их территории остается оккупировано, — и они знают, что Россия стремится не к балансу сил, а к подчинению. Германия по-прежнему твердо поддерживает суверенитет, территориальную целостность Грузии и ее право самостоятельно принимать решения, касающиеся собственной безопасности. В рамках формата взаимодействия с НАТО мы продолжаем сотрудничество с Силами обороны Грузии, целью которого является дальнейшее укрепление оборонного потенциала перед лицом возможной агрессии и содействие безопасности как на Южном Кавказе, так и в Европе», — подчеркнула посол Германии.





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