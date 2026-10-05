Представители Омбудсмена посетили осужденного Георгия Давитадзе и еще 3 заключенных

05.10.2026 12:57





3-4 октября представители Народного защитника Грузии посетили пенитенциарное учреждение №6, где встретились с осужденным Георгием Давитадзе и еще тремя заключенными, которые протестовали против действий, совершённых в отношении Георгия Давитадзе. Об этом сообщает аппарат Народного защитника.



Как известно, 4 октября 2026 года Георгий Давитадзе проглотил несколько небольших неизвестных предметов. По информации аппарата Народного защитника, во время встречи с представителем Народного защитника Георгий Давитадзе заявил, что чувствует себя хорошо. При этом он отказывался от перевода в клинику.



«По словам Давитадзе, данное решение является формой протеста, и он не согласится на перевод в клинику до тех пор, пока заключённых, переведённых в комнаты деэскалации за выражение ему поддержки, не вернут в камеры.



Представители Народного защитника также побеседовали с заключёнными, выразившими поддержку Георгию Давитадзе. Они говорили о причинах своего протеста и условиях, существующих в учреждении.



Аппарат Народного защитника продолжит мониторинг вопроса защиты прав Георгия Давитадзе», - говорится в информации.





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