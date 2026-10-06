Сын Пааты Бурчуладзе о процессуальном соглашении: Лидеры, боровшиеся с режимом, недостойно сложили оружие

06.10.2026 11:03





Лидеры, боровшиеся с режимом, недостойно сложили оружие — Командиры не должны оставлять солдат на поле боя, — так сын осуждённого по делу 4 октября Пааты Бурчуладзе Шукри Бурчуладзе отреагировал на обращение осуждённых по этому же делу Муртаза Зоделава и Лаши Беридзе в прокуратуру с запросом заключить процессуальное соглашение.



По его словам, это решение «принято с целью попытки замять тюремный скандал».



«Давайте всему дадим своё имя! Нужно сказать правду!



Заключённый, который ценой своей жизни выступил против распущенности грузинского режима, превратился в героя, а лидеры, боровшиеся с режимом, недостойно сложили оружие.



Думаю, это «решение» принято с целью попытки замять тюремный скандал.



Оставляя всё остальное в стороне, командиры не должны оставлять солдат на поле боя», — пишет Шукри Бурчуладзе.



Напомним, что осуждённые по делу 4 октября Муртаз Зоделава, Лаша Беридзе, Гури Жвания и Ираклий Чхвиркия просят заключить процессуальное соглашение.





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