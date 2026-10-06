|
|
|
Сын Пааты Бурчуладзе о процессуальном соглашении: Лидеры, боровшиеся с режимом, недостойно сложили оружие
06.10.2026 11:03
Лидеры, боровшиеся с режимом, недостойно сложили оружие — Командиры не должны оставлять солдат на поле боя, — так сын осуждённого по делу 4 октября Пааты Бурчуладзе Шукри Бурчуладзе отреагировал на обращение осуждённых по этому же делу Муртаза Зоделава и Лаши Беридзе в прокуратуру с запросом заключить процессуальное соглашение.
По его словам, это решение «принято с целью попытки замять тюремный скандал».
«Давайте всему дадим своё имя! Нужно сказать правду!
Заключённый, который ценой своей жизни выступил против распущенности грузинского режима, превратился в героя, а лидеры, боровшиеся с режимом, недостойно сложили оружие.
Думаю, это «решение» принято с целью попытки замять тюремный скандал.
Оставляя всё остальное в стороне, командиры не должны оставлять солдат на поле боя», — пишет Шукри Бурчуладзе.
Напомним, что осуждённые по делу 4 октября Муртаз Зоделава, Лаша Беридзе, Гури Жвания и Ираклий Чхвиркия просят заключить процессуальное соглашение.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна