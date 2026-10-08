Гамкрелидзе: Для людей, прибывающих из России или хотя бы Иркутской области, должен быть установлен протокол

08.10.2026 11:10





Необходимо принять меры предосторожности и обеспечить соответствующую готовность — Должен быть установлен протокол для лиц, прибывающих из России или хотя бы Иркутской области, — так бывший директор Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе прокомментировал «Интерпрессньюс» информацию о возможном распространении чумы в России.



Как отметил Амиран Гамкрелидзе, в 2014 году, во время крупной вспышки Эболы в Западной Африке, несмотря на то что этот регион находился далеко от Грузии, соответствующие меры готовности все равно были приняты.



При этом он пояснил, что оснований для большой паники в стране нет, однако происходящее заслуживает внимания.



«Пока неясно, что происходит в связи с институтом в Иркутске. Как вам известно, Иркутский противочумный институт в России — один из крупных институтов, особенно в области исследований особо опасных инфекций.



Иркутская область является эндемичным регионом для многих инфекций, в том числе чумы, где ведется наблюдение за переносчиками. Я имею в виду грызунов, которые переносят чуму. В этом институте ведется работа по мониторингу чумы. Есть ли целенаправленная работа с так называемыми резистентными штаммами чумы, вам никто не скажет, да и не скажут об этом.



Вы знаете официальную версию, опубликованную Россией: эта женщина, работавшая в институте, умерла от пневмонии неустановленного, недифференцированного генеза. В различных источниках пишут, что якобы подозревали коронавирус и, соответственно, женщину госпитализировали в тяжелом состоянии с COVID-19. Многие источники утверждают, что речь шла именно об ингаляционной, то есть легочной, чуме, которая является очень тяжелым заболеванием.



Подавляющее большинство случаев чумы — бубонная форма... Бубонная чума достаточно хорошо поддается лечению антибиотиками, и люди выздоравливают. При бубонной чуме смертность не превышает 10%, тогда как при ингаляционной, то есть легочной, чуме она значительно выше и может достигать даже 100%.



Как вам известно, распространилась неподтвержденная информация о том, что якобы зарегистрирован и второй случай смерти, однако никто этого не подтверждает, тем более сама Россия этого не подтверждает.



За этим фактом наблюдают Всемирная организация здравоохранения, Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний, Центры по контролю и профилактике заболеваний США, а также различные службы безопасности. Это бактериальное заболевание, и поскольку оно имеет бактериальную природу, оно хорошо поддается антибиотикотерапии, особенно препаратами тетрациклиновой группы и аминогликозидами, если диагноз поставлен на ранней стадии и лечение начато своевременно.



Эндемичные очаги чумы существуют и среди людей. Относительно много случаев регистрируется в Африке, на Мадагаскаре и в ряде других африканских стран.



Иркутск находится далеко от нас, и я не знаю, есть ли прямой авиарейс. Если прямой рейс из Иркутска существует, то, разумеется, необходимо принять меры по контролю на границе, как это уже сделали Таджикистан и Кыргызстан.



На мой взгляд, должен быть установлен протокол для лиц, прибывающих из России или Иркутской области. Все эти протоколы и соответствующие процедуры уже имеются в распоряжении министерства и Центра по контролю заболеваний.



В 2014 году в Западной Африке произошла крупная вспышка Эболы. Эти страны находились далеко от нас, однако мы приняли соответствующие меры готовности, например создали запасы средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов и так далее. Думаю, государство поступит так же.



Оснований для большой паники в стране нет, однако происходящее заслуживает внимания. Скорее всего, сегодня уже известны способы профилактики и лечения чумы благодаря наличию антибиотиков. Вероятнее всего, речь не должна идти о масштабной пандемии, но ситуация заслуживает внимания, и должны быть разработаны протоколы, связанные с соответствующим режимом готовности, которые уже существуют», — отметил Гамкрелидзе.





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