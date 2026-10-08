Малгожата Гошевска призвала Грузию к незамедлительному освобождению Саакашвили и других политзаключенных

08.10.2026 11:24





В Грузии предпринимается попытка установить олигархическую диктатуру, а жертвой этой политической расправы является бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, — заявила депутат Европарламента Малгожата Гошевска во время дебатов в Европарламенте.



По её словам, Михаил Саакашвили находится в заключении у тех, кто хочет отвести Грузию от европейского пути.



«Бидзина Иванишвили разрушает демократию в Грузии и ведёт страну к диктатуре российского типа. Он захватил институты, государственные учреждения, судебную систему, преследует оппозицию и хочет объявить политические оппозиционные партии незаконными. Это уже не политический кризис. Это попытка установить олигархическую диктатуру. Жертвой этой политической расправы является бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который боролся за европейское будущее своей страны, противостоял российской агрессии и теперь находится в заключении у тех, кто хочет отвести Грузию от европейского пути.



Позвольте мне сказать это громко и чётко: немедленно и без каких-либо условий освободите Михаила Саакашвили и всех других политических заключённых, позвольте им въехать в Европейский союз. Позвольте мне сказать: давайте перестанем только осуждать. Пришло время решительных и скоординированных действий против Иванишвили, его активов и всей сети людей, которые поддерживают эту репрессивную систему. Грузия принадлежит грузинскому народу и Европе, а не Иванишвили. Мы не должны отдавать её Путину», — заявила Малгожата Гошевска.





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