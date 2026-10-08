Глава МИД Грузии: Один из важных вопросов для нас сегодня — это будущее председательство в ОБСЕ

08.10.2026 11:32





»Сегодня одним из важных для нас вопросов является будущее председательство в ОБСЕ. В январе этого года Грузия подала заявку на председательство в ОБСЕ в следующем году», — заявила в эфире «Имеди» вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.



«Грузия является таким же полноправным государством-участником, как и другие, и имеет право хотеть стать председателем ОБСЕ. После того как Грузия стала государством-участником ОБСЕ, мы никогда не заявляли о таком желании. Впервые вокруг Грузии в рамках организации идет подобная дискуссия. В настоящее время организацию возглавляет Швейцария. В ближайшее время у нас будет возможность принять министра иностранных дел Швейцарии как действующего председателя и еще раз обсудить вопрос будущего председательства Грузии», — заявила Мака Бочоришвили.



По словам министра, это непростой вопрос, поскольку решение принимается консенсусом. Соответственно, важно работать со всеми государствами-участниками, чтобы кандидатура Грузии получила поддержку.



Глава МИД также коснулась вопроса кандидатуры Кипра и отметила, что Грузия поддержала кандидатуру Кипра, однако в прошлом году на заседании Совета министров ОБСЕ не удалось достичь консенсуса по поводу председательства Кипра.



«Мы, конечно, в свое время поддерживали кандидатуру Кипра, когда Кипр выдвинул свою кандидатуру. К сожалению, в прошлом году на министерской встрече, когда должно было быть принято решение о том, чтобы Кипр стал председательствующей страной ОБСЕ в 2027 году, решение принято не было. Этому помешала позиция Турции. Позиция Турции до сих пор не изменилась. Мы сознательно не вели до сих пор активной кампании в поддержку кандидатуры Грузии. Только в сентябре, в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, мы официально представили нашу кандидатуру, именно исходя из необходимости убедиться, что Кипр больше не является кандидатом, вокруг которого существует хотя бы какая-то возможность достижения консенсуса. Европейский союз, конечно, может поддержать Кипр, однако в отношении Кипра мы все хорошо знаем, что достичь консенсуса невозможно. Соответственно, вторая кандидатура, которая находится на столе, — это Грузия, и всем придется определиться со своей позицией в отношении Грузии», — отметила глава МИД.



По словам Маки Бочоришвили, Словакия уже открыто поддержала кандидатуру Грузии, а позиции ряда других стран Грузии известны в закрытом формате.



«Словакия громко заявила, что поддержит кандидатуру Грузии на председательство в ОБСЕ в 2027 году. Что касается того, что было сказано публично, то за закрытыми дверями нам известна позиция ряда стран — членов ЕС, которые поддержат кандидатуру Грузии. Конечно, страны — члены ЕС могут договориться и выступить с единой позицией, однако в ОБСЕ фиксируется позиция конкретной страны-участника. Соответственно, каждой стране-участнице придется иметь национальную, собственную позицию в отношении Грузии. Конечно, между странами может происходить определенная координация, однако в этом даже нет необходимости: одна страна может заблокировать решение. Таким образом, одна страна может сделать это, если у нее будет такое желание. Однако это непросто. Для этого должны быть серьезные основания», — заявила она.



По словам министра иностранных дел, Грузия продолжает работать с партнерами в поддержку своей кандидатуры на председательство в ОБСЕ и надеется, что в рамках организации удастся достичь консенсуса.



«Я, конечно, надеюсь. Именно поэтому мы и подали заявку на председательство, а министерская встреча ОБСЕ уже не за горами. Она состоится в декабре, и до этого, как правило, должно быть принято решение. Грузия продолжает работать с партнерами. Грузия продолжит работать, чтобы попытаться достичь консенсуса, что и без того непросто в рамках ОБСЕ. Однако факт остается фактом: сегодня Грузия является единственным кандидатом, в отношении которого мы не знаем, существует ли окончательное решение. Мы знаем, что по Кипру консенсуса достичь не удалось», — отметила министр иностранных дел.



На вопрос, есть ли какая-либо страна, блокирующая кандидатуру Грузии, Мака Бочоришвили заявила, что на данном этапе не может назвать конкретную страну.



«Таких обсуждений в рамках ОБСЕ пока не было. Это еще впереди. Конечно, каждый может высказать свою позицию. Сегодня, на данном этапе, я не могу назвать конкретно ни одну страну. Есть страны со своими позициями, но одно дело — позиции по конкретным вопросам, и другое — председательство в организации, занимающейся вопросами безопасности в Европе, такой страны, как Грузия», — заявила она.



По ее словам, председательство Грузии также важно с учетом географического положения страны, поскольку ни одна страна из региона до сих пор не председательствовала в ОБСЕ.



«Есть еще один важный момент: ни одна страна из нашего региона не была председателем. Только один раз, в 2011 году, председателем была Казахстан из Центральной Азии. Организация охватывает широкий регион. Это не только регион Европейского союза. Она охватывает более широкий регион. Происходят важные события. Если посмотреть территориально, Грузия находится своего рода в центре этой организации, и во многих направлениях Грузия может быть интересна в качестве председателя этой организации — со своими вызовами и возможностями, с тем вкладом, который Грузия может внести в деятельность организации», — заявила вице-премьер, министр иностранных дел Грузии.





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