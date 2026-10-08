Грузия вернула европейскую аккредитацию высшего образования

08.10.2026 11:45





Европейский реестр обеспечения качества высшего образования (EQAR) полностью восстановил регистрацию Национального центра развития качества образования Грузии. Об этом сообщило Минобразования страны.



Решение комитета по регистрации EQAR от 22 сентября 2026 года основывается на повторном аудите. Как заявляется, международные эксперты изучили реформы и изменения, проведенные в грузинской системе высшего образования в 2024-2025 годах, и пришли к выводу, что деятельность Национального центра полностью соответствует Европейским стандартам и рекомендациям (ESG 2015).



EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education) —официальный реестр Европейского пространства высшего образования (Болонского процесса), в который входят только те национальные агентства, чья независимость и объективность подтверждены международным аудитом.



Наличие страны в реестре EQAR служит главным «европейским стандартом качества» для университетов: вузы могут проходить аккредитацию по единым правилам ЕС, а их дипломы и учебные кредиты (ECTS) без дополнительных бюрократических барьеров признают в 49 странах Болонского процесса.



Регистрацию грузинского Центра в реестре EQAR приостановили в декабре 2024 года. Поводом для этого стало заключение экспертов ENQA по итогам инспекции 2023 года. В отчете указывалось на несоответствие стандарту академической и институциональной независимости: местное экспертное сообщество и европейские аудторы выражали опасения, что Центр не защищен от политического влияния, а механизмы аккредитации могут использовать как инструмент давления на университеты.



Тогда приостановка вызвала острые споры в Грузии. Независимые эксперты предупреждали о риске изоляции грузинских вузов от европейского пространства. В ответ Минобразования заявило, что выявленные проблемы были «заблаговременно скорректированы» на законодательном уровне, и подало официальную апелляцию.



Спустя почти два года разбирательств ENQA признал исправление всех замечаний, снял ограничения и подтвердил полноправный статус Грузии в европейской образовательной системе.



Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





