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Прокуратура начала расследование по факту возможного насилия в отношении активиста Серги Канчели
08.10.2026 15:44
Прокуратура Грузии начала расследование по факту возможного насилия со стороны сотрудников полиции в отношении активиста Серги Канчели.
В связи с этим Генеральная прокуратура Грузии распространяет заявление.
По информации ведомства, расследование начато по факту превышения служебных полномочий с применением насилия.
«В следственном управлении прокуратуры Тбилиси в связи с возможным фактом насилия в отношении Сергея Канчели со стороны сотрудников Министерства внутренних дел Грузии начато расследование по факту превышения служебных полномочий с применением насилия. Преступление предусмотрено подпунктом «б» части третьей статьи 333 Уголовного кодекса Грузии.
По уголовному делу будут проведены все необходимые следственные и процессуальные действия, о результатах которых общественность будет дополнительно проинформирована», — говорится в сообщении.
Напомним, что активист Серги Канчели обвиняет грузинскую полицию в физическом насилии, угрозах с применением оружия и принуждении к вступлению в половую связь. В опубликованном в социальной сети посте активист пишет, что уже подал жалобу в отношении соответствующих лиц, чтобы их нашли и привлекли к ответственности.
По его рассказу, 27 сентября он вышел на пробежку, когда полиция — всего шесть человек — остановила его, отвезла на кладбище и подвергла физическому насилию, порезала ему лицо ножом и угрожала оружием, приставленным вплотную. Кроме того, по его словам, его принуждали к вступлению в половую связь, а «эти пытки» продолжались около 50 минут.
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