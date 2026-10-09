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Каладзе: Резолюции Европарламента не имеют никакой ценности


09.10.2026   13:36


Мэр Тбилиси Каха Каладзе прокомментировал резолюцию, принятую Европарламентом, отметив, что в последнее время значение европейского законодательного органа обесценилось.

Как заявил Каладзе в беседе с журналистами, принятые резолюции и сделанные заявления не имеют никакой ценности и наполнены ложью.

«Мы слышим и видим подобные резолюции далеко не впервые, и они не имеют никакой ценности. Если посмотреть на заявления, сделанные Европарламентом за последние годы, и принятые им резолюции, становится очевидно, что роль Европарламента в целом обесценилась. Самое главное и важное здесь то, что все их заявления и резолюции наполнены исключительно ложью, несправедливым отношением к конкретным вопросам, предвзятостью и политическими спекуляциями. Соответственно, заявления, которые они делают, и даже принимаемые ими резолюции не имеют никакой ценности», — заявил Каха Каладзе.


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