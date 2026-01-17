Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Анастасия Губанова заняла пятое место на чемпионате Европы по фигурному катанию


17.01.2026   13:13


Представитель сборной Грузии, фигуристка Анастасия Губанова выступила в произвольной программе среди женщин на чемпионате Европы по фигурному катанию в Шеффилде, Великобритания.

После короткой программы Губанова занимала 11-е место. В произвольной программе она набрала 128,19 балла, заняв второе место, завоевав малую серебряную медаль, а в сумме за две программы – 184,36 балла, в итоге заняв пятое место на чемпионате Европы.


