Анастасия Губанова заняла пятое место на чемпионате Европы по фигурному катанию

17.01.2026 13:13





Представитель сборной Грузии, фигуристка Анастасия Губанова выступила в произвольной программе среди женщин на чемпионате Европы по фигурному катанию в Шеффилде, Великобритания.



После короткой программы Губанова занимала 11-е место. В произвольной программе она набрала 128,19 балла, заняв второе место, завоевав малую серебряную медаль, а в сумме за две программы – 184,36 балла, в итоге заняв пятое место на чемпионате Европы.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





