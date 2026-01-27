|
Православные Грузии отмечают Нинооба
27.01.2026 11:33
Православные Грузии отмечают день Святой Нино — Нинооба. Главной святыней, оставленной ею в Грузии, считается крест из виноградных лоз, обвитый волосами святой Нино и хранящийся в Сионском кафедральном соборе в Тбилиси.
Согласно историческим исследованиям, христианство проникло в Грузию в I веке, хотя со временем число идолопоклонников увеличивалось.
Тогда, согласно религиозным писаниям, в IV веке Господь послал в Грузию святую Нино, в результате чего в 326 году христианство было объявлено государственной религией.
Святая Нино была родом из Каппадокии. Ее отец – Завулон — считается французским просветителем.
Святая прибыла в Грузию около 323 года из Джавахети. Она держала в руках крест из лозы, данный ей Девой Марией.
Православная церковь в Грузии отмечает день святой Нино дважды в год: 1 июня – в день ее пришествия в Грузию и 27 января – в день ее кончины.
27 января Нинооба отмечают и в грузинских католических церквях: несколько лет назад верующие признали ее святой покровительницей грузинских католиков.
