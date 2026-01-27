Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Медсестры и акушерки в Грузии должны будут пройти регистрацию в госреестре


27.01.2026   11:55


С 26 января 2026 года для медсестер и акушерок в Грузии становится обязательной регистрация в госреестре. Он создается для формирования единой базы данных о выдаче, приостановлении, продлении и аннулировании государственных и регистрационных свидетельств. Граждане Грузии могут подать электронную заявку на сайте.

Иностранные граждане также должны подать заявление в бумажной форме, вместе с паспортом и документом об образовании, в территориальное подразделение Агентства социальных услуг.

Работа медсестрой/медбратом или акушеркой/акушером без регистрации или сертификата наказывается штрафом в 2000 лари ($740), а при повторном случае – 4000 лари ($1480).


