Медсестры и акушерки в Грузии должны будут пройти регистрацию в госреестре

27.01.2026 11:55





С 26 января 2026 года для медсестер и акушерок в Грузии становится обязательной регистрация в госреестре. Он создается для формирования единой базы данных о выдаче, приостановлении, продлении и аннулировании государственных и регистрационных свидетельств. Граждане Грузии могут подать электронную заявку на сайте.



Иностранные граждане также должны подать заявление в бумажной форме, вместе с паспортом и документом об образовании, в территориальное подразделение Агентства социальных услуг.



Работа медсестрой/медбратом или акушеркой/акушером без регистрации или сертификата наказывается штрафом в 2000 лари ($740), а при повторном случае – 4000 лари ($1480).





