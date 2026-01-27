|
|
|
Национальная федерация скутеров заключила соглашением с патрульной полицией
27.01.2026 15:31
Национальная федерация скутеров Грузии сообщила о заключении соглашения с Департаментом патрульной полиции МВД Грузии. С декабря 2025 года, в рамках этого соглашения, они запустили работу Мониторинговая служба Национальной федерации скутеров Грузии.
Официально заявленная цель — повышение безопасности на дорогах, упорядочивание движения электроскутеров и учёт интересов участников дорожного движения.
В сообщении отмечается, что в рамках соглашения была внедрена так называемая саморегуляция со стороны компаний, предоставляющих шеринговые сервисы электроскутеров, а также выстроено сотрудничество с государством «на основе единой позиции» для повышения безопасности при передвижении на электроскутерах.
Федерация также поблагодарила шеринговые компании и патрульную полицию за поддержку проекта и, в характерном для бизнес-маркетинга стиле, пообещала в следующих публикациях рассказать о конкретных пунктах регулирования и сфере ответственности мониторинговой службы.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна