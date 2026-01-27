Национальная федерация скутеров заключила соглашением с патрульной полицией

Национальная федерация скутеров Грузии сообщила о заключении соглашения с Департаментом патрульной полиции МВД Грузии. С декабря 2025 года, в рамках этого соглашения, они запустили работу Мониторинговая служба Национальной федерации скутеров Грузии.



Официально заявленная цель — повышение безопасности на дорогах, упорядочивание движения электроскутеров и учёт интересов участников дорожного движения.



В сообщении отмечается, что в рамках соглашения была внедрена так называемая саморегуляция со стороны компаний, предоставляющих шеринговые сервисы электроскутеров, а также выстроено сотрудничество с государством «на основе единой позиции» для повышения безопасности при передвижении на электроскутерах.



Федерация также поблагодарила шеринговые компании и патрульную полицию за поддержку проекта и, в характерном для бизнес-маркетинга стиле, пообещала в следующих публикациях рассказать о конкретных пунктах регулирования и сфере ответственности мониторинговой службы.





