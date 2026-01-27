Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Национальная федерация скутеров заключила соглашением с патрульной полицией


27.01.2026   15:31


Национальная федерация скутеров Грузии сообщила о заключении соглашения с Департаментом патрульной полиции МВД Грузии. С декабря 2025 года, в рамках этого соглашения, они запустили работу Мониторинговая служба Национальной федерации скутеров Грузии.

Официально заявленная цель — повышение безопасности на дорогах, упорядочивание движения электроскутеров и учёт интересов участников дорожного движения.

В сообщении отмечается, что в рамках соглашения была внедрена так называемая саморегуляция со стороны компаний, предоставляющих шеринговые сервисы электроскутеров, а также выстроено сотрудничество с государством «на основе единой позиции» для повышения безопасности при передвижении на электроскутерах.

Федерация также поблагодарила шеринговые компании и патрульную полицию за поддержку проекта и, в характерном для бизнес-маркетинга стиле, пообещала в следующих публикациях рассказать о конкретных пунктах регулирования и сфере ответственности мониторинговой службы.


