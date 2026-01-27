Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Cмерть брата и сестры в Хелвачаури была вызвана переохлаждением организма


27.01.2026   22:26


Смерть брата и сестры в Хелвачаурском муниципалитете была вызвана переохлаждением,- об этом агентству »Интерпрессньюс» сообщили в МВД Грузии.

По информации ведомства, следов от повреждений, которые бы могли повлечь за собой смерть, на телах погибших не обнаружено.

»Следствие ведется по статье 116-й УК Грузии – гибель по неосторожности.

По первичной информации, смерть брата и сестры - Т. П. 1972 года рождения и Д. П. 1970 года рождения была вызвана обморожением (переохлаждение организма).

Назначены соответствующие экспертизы», - заявили в ведомстве.


