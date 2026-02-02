В Тбилисском госуниверситете проходит акция протеста студентов с требованием о допуске на заседание

02.02.2026 12:29





У I корпуса Тбилисского госуниверситета проходит акция протеста студентов против инициативы объединения ТГУ и Грузинского технического университета.



Параллельно в университете проходит заседание Академического совета, на котором обсуждается вопрос объединения ВУЗов.



Что касается студентов, служба охраны не пускает их в здание, объясняя это мерами безопасности.



По заявлению протестующих, они получили от ректора ТГУ Джабы Самушия обещание, что на указанной встрече будет присутствовать и определенная часть студентов.



"Вчера мы связались с Джабой Самушия и сказали ему, что хотим принять участие в заседании Академического совета, после чего получили от него обещание, что часть студентов будет допущена на встречу, а сегодня охрана не пускает нас в здание. Нам говорят, что это связано с мерами безопасности.



К сожалению, здесь абсолютная неразбериха, мы не понимаем, что происходит, поэтому и хотели принять участие во встрече и ознакомиться с их позицией.



На данном этапе никаких планов у нас нет, однако мы требуем публичной встречи с ректором.



Что касается студентов Грузинского технического университета, у нас есть коммуникация с ними, мы планируем поговорить и сделать что-то совместно",- заявила одна из участниц акции.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





