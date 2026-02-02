В ТГУ обсудили слияние двух ведущих вузов Грузии

В связи с возможным объединением Тбилисского государственного университета и Грузинского технического университета состоялось совместное заседание руководящих органов ТГУ — Академического совета и Сената, а также деканов факультетов и профессоров. Информацию об этом распространяет Тбилисский государственный университет.



По сообщению ТГУ, участники заседания сошлись во мнении, что с учётом важности вопроса целесообразно провести встречу с представителями Министерства образования, науки и молодёжи Грузии.



«Было высказано мнение, что, в свою очередь, органы управления факультетов обсудят данный вопрос и представят согласованную позицию Академическому совету и Сенату ТГУ.



По словам ректора ТГУ, академика Джабы Самушия, события, произошедшие в последнее время, показали, что продолжение диалога в академическом пространстве является необходимым. В связи с данным вопросом важно согласование позиций университетского сообщества.



После совместного заседания Академического совета и Сената ректор ТГУ также встретился со студентами», — говорится в информации, распространённой Тбилисским государственным университетом.







