В ТГУ обсудили слияние двух ведущих вузов Грузии
02.02.2026 19:34
В связи с возможным объединением Тбилисского государственного университета и Грузинского технического университета состоялось совместное заседание руководящих органов ТГУ — Академического совета и Сената, а также деканов факультетов и профессоров. Информацию об этом распространяет Тбилисский государственный университет.
По сообщению ТГУ, участники заседания сошлись во мнении, что с учётом важности вопроса целесообразно провести встречу с представителями Министерства образования, науки и молодёжи Грузии.
«Было высказано мнение, что, в свою очередь, органы управления факультетов обсудят данный вопрос и представят согласованную позицию Академическому совету и Сенату ТГУ.
По словам ректора ТГУ, академика Джабы Самушия, события, произошедшие в последнее время, показали, что продолжение диалога в академическом пространстве является необходимым. В связи с данным вопросом важно согласование позиций университетского сообщества.
После совместного заседания Академического совета и Сената ректор ТГУ также встретился со студентами», — говорится в информации, распространённой Тбилисским государственным университетом.
