Телекомпания Trialeti заявила о прекращении спутникового вещания

02.02.2026 20:41





Телекомпания Trialeti заявила о прекращении спутникового вещания, связав это с системным финансовым давлением со стороны властей.



По информации телекомпании, Служба доходов Минфина в последние месяцы неоднократно накладывала инкассо на счета Trialeti, что привело к параличу её деятельности.



Отмечается, что прекращение спутникового вещания стало следствием искусственно созданного кризиса, который, по оценке телекомпании, является очередным шагом властей к уничтожению Trialeti.



Телекомпания утверждает, что Служба доходов осуществляла давление с нарушением закона, злоупотребляя полномочиями. За последние шесть месяцев, как сообщается, инкассо на счета компании накладывалось трижды: средства списывались, затем ограничения снимались и вновь восстанавливались. По мнению Trialeti, такие действия выходят за рамки налогового взыскания и направлены на экономическую дестабилизацию независимого медиа.



В заявлении подчёркивается, что Конституция Грузии гарантирует равенство перед законом и запрещает дискриминационное или выборочное обращение, однако, по утверждению телекомпании, этот принцип не соблюдается. Указывается, что проправительственные медиаорганизации, имеют налоговую задолженность в десятки миллионов лари, при этом к ним не применяются строгие меры, тогда как в отношении Trialeti, чья задолженность значительно меньше, была применена самая жёсткая форма исполнения.



Также отмечается, что государство отказало Trialeti в предусмотренном законом механизме налогового соглашения, несмотря на то, что за последние годы аналогичные соглашения были заключены с более чем десятью тысячами организаций, а общая сумма списанных средств превысила 5 миллиардов лари.



Телекомпания расценивает подобный подход как проявление выборочного правосудия и считает, что Служба доходов нарушила принципы пропорциональности и добросовестного администрирования, квалифицируя происходящее как политическую месть, а не налоговое взыскание.



Сообщается, что Trialeti ежедневно информирует грузинские и международные правозащитные организации, а также правительства и международные институты о незаконном давлении и попытках подавления независимых медиа.



По данным телекомпании, информация о предполагаемых нарушениях также была доведена до сведения Парламента Грузии, премьер-министра Иракли Кобахидзе, всего правительства, партии «Грузинская мечта» и её председателя Бидзины Иванишвили, однако реакции нет.



В Trialeti заявляют, что отсутствует какое-либо расследование возможных нарушений закона и прав человека, и выражают опасение, что ситуация развивается в сторону полного подавления независимых медиа.



Телекомпания подчёркивает, что не намерена прекращать свою деятельность и заявляет о солидарности с независимыми СМИ, выступая в защиту свободы медиа.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





