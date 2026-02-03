В Аджарии завершена реставрация уникальных археологических находок из Кобулети

03.02.2026 18:30





В реставрационной лаборатории Научно-исследовательского центра имени Шота Мамуладзе Агентства по охране культурного наследия Аджарии завершены очистка и консервация металлических артефактов, обнаруженных на месте бывшей церкви в селе Кведа Самеба Кобулетского муниципалитета.



Среди находок, выявленных в ходе археологических исследований, — бронзовое сегментовидное орудие, наконечник стрелы, колокольчик, кольца, а также медные и серебряные монеты, наглядно отражающие материальную культуру и экономические связи разных исторических эпох.



Проведённые консервационные работы обеспечат сохранность артефактов, возможность их дальнейшего научного изучения и экспонирования в музейных пространствах. Работы выполнил художник-реставратор Гиорги Болквадзе.





