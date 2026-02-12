Профессор ТГУ: Сегодняшнее решение останется черной меткой в истории грузинских университетов

Профессор и социолог Иаго Качкачишвили из Тбилисского государственного университета резко критикует новую реформу образования, заявляя, что принцип «один город — один факультет» наносит невообразимый ущерб высшему образованию. Об этом он написал в социальных сетях.



По мнению профессора, такой подход, аналога которому, по его словам, «не найти ни в столицах, ни в крупных городах любой цивилизованной страны», приведет к ослаблению и «разрушению» университетов.



«Сегодняшнее решение правительства останется черной меткой в истории университетов Грузии. На этом примере будущие поколения будут учиться тому, что значит разрушить и уничтожить университеты.



Хладнокровная ложь правящей партии очевидна: в этом году число студентов увеличится на 2000 человек. Между тем, квоты на студентов по некоторым специальностям резко сокращаются. Например, они утверждают, что университеты принимали до 2600 студентов на факультеты социальных и политических наук, тогда как на самом деле спрос составляет 400 (то есть в 6 раз меньше). Резкое сокращение квот касается почти всех специальностей. Так как же количество студентов должно увеличиться?





Правящая партия утверждает, что исследование рынка труда (которое никто не видел, несмотря на настойчивые просьбы) диктует введение квот для профессий. Что мы будем делать, когда и без того обедневшая рынок труда завтра обеднеет еще больше, потому что тысячи проектов больше не будут реализовываться в Грузии? Что мы будем делать тогда — Будут ли университеты перепрофилированы для выпуска «выдувателей бутылок» (слова Гиа Волски!)? Так университетское образование стало заложником отсталого рынка труда, чтобы и оно само стало отсталым! И – при этом под полным контролем правительста!», – пишет социолог.







